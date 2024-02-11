تراند اليوم : شاهد.. لص يطلق النار على امرأة حاولت تمنعه من السرقة داخل متجر في نيويورك

ترجمة حصرية: أفادت شرطة نيويورك، أن امرأة برازيلية تبلغ من العمر 37 عاما أصيبت بالرصاص في ساقها على يد لص داخل متجر في تايمز سكوير، وذلك عندما حاولت أن تمنعه من السرقة.

وأشارت الشرطة، إلى أن اللص فتح النار على شرطي أمريكي في شارع مزدحم بوسط المدينة، بعد أن واجه حارس أمن ثلاثة من المشتبه بهم لمنعهم من السرقة.

وتابعت: انتزعت حارسة الأمن حقيبة من البضائع المسروقة من أحدهم الذي يتراوح عمره بين 15 و20 عامًا ويرتدي ملابس بيضاء، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

ومن جانبه، قال رئيس دورية شرطة نيويورك، جون تشيل، في مؤتمر صحفي، إن الحارسة كانت تقترب من حارسة ثانية في المجموعة عندما أخرج المشتبه به الذي كان يرتدي ملابس بيضاء بالكامل مسدسًا وأطلق النار في اتجاهها.

وقالت المصادر إن حارس الأمن هرع لمساعدة السائحة، وتم نقلها إلى مستشفى بلفيو في حالة مستقرة.