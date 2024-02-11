شكرا لمتابعة خبر عن مروج الرحيلي تشارك في مبادرات خيرية تطوعية بإسم والدها المتوفي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي بمبادرات خيرية تطوعية بإسم والدها المتوفي لإسعاد الأطفال الأيتام.

وقالت الرحيلي في مقطع فيديو “اليوم هذا أول يوم ابدأ فيه المبادرات الخيرية باسم بابا الله يرحمه، وهنروح للأطفال عشان نشارك معاهم اليوم”.

وكانت مروج الرحيلي خلال الأيام الماضية قد خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها وهي تؤدي على أغنية الفنانة هيفاء وهبي “وصلتلها.