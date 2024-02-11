تراند اليوم : "تبشرونا بالسيول".. الحصيني يتوقع حالة ممطرة على المملكة اليوم ويكشف عن المناطق المتأثرة بها

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": صباح اليوم الأحد السحب الرعدية الممطرة تحيط بالمنطقة الشرقية من شمالها إلى جنوبية مروراً بوسطها في منظر نادر الحدوث ويسر الناظرين.

وأضاف: اليوم الأحد يومكم ممطر تبشرونا بالسيول وتمتد السحب الرعدية حتى شرقي الحدود الشمالية والجوف وحائل.

وتابع: حالة السماء سماء غائمة جزئي على الشمالية والوسطى والشرقية وعلى الجنوبية ووسط الغربية بعضها سحب ممطرة رعدية مساء أمس السبت 29 رجب 1445هـ الساعة التاسعة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم وعلى محافظات شمال وغرب الرياض وشرقي الجوف والحدود الشمالية ليلة ممطرة عليها وصباح ممطر على عموم المنطقة الشرقية والصمان والدهناء.