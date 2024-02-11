الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

- 1/2
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تتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية.
انخفاض في درجات الحرارة:
يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية.
الضباب:
يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.
حالة البحر الأحمر:
الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
حالة الخليج العربي:
الرياح السطحية: جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة.
حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.
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