قبل مغادرته المملكة في رحلة علاج إلى أمريكا.. محارب السرطان حمد بن جروان ينشر صورة له من مطار الملك خالد

قام الدكتور حمد بن جروان، محارب السرطان، بنشر صورة له في مطار الملك خالد قبل سفره إلى الولايات المتحدة للعلاج.

وفي تغريدة على حسابه في منصة إكس، أعرب بن جروان عن سعادته بالفرصة السادسة للسفر للعلاج خارج المملكة، والمرة الثالثة لأمريكا بعد أن فشلت محاولات العلاج السابقة. وعلى الرغم من أن الوضع ليس مثاليًا ولا يمكن وصفه بالسهولة، إذ إنه قد مرت عليه 15 سنة من البحث عن علاج، وعانى من استخدام المسكنات وانتقال السرطان من مكان إلى آخر، وعدم وجود زواج أو أطفال أو أسرة، إلا أنه يعتبر نفسه محظوظًا بالمقارنة مع الكثيرين. فالوضعية الحالية تعتبر أفضل بسبب عدة أسباب، أهمها أنه يعاني هو فقط وليس أحد من أفراد عائلته أو أصدقائه من المرض، وهذا يعد دافعًا قويًا للتصميم والشجاعة بين المرضى. وإذا كان أفراد عائلته ومن يحبونه بخير، فإن الأمور ستكون جيدة، على الرغم من أنه يدرك أنهم قد يعانون أكثر منه.