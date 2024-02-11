بالصور: ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة في محال للملابس العسكرية بالرياض

أجرت اليوم اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية في منطقة الرياض حملة تفتيشية، حيث تم ضبط 4000 رتبة وشارة عسكرية متنوعة. تم أيضًا إغلاق محل لمخالفته النشاط المرخص له. تمت هذه الحملة في محافظات عفيف، والدوادمي، والزلفي، والمجمعة.
تأتي هذه الجولات التفتيشية والرقابية في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض. تهدف هذه الجهود إلى ضبط الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الحرس الوطني وشرطة منطقة الرياض وجوازات منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض ومكتب العمل بمنطقة الرياض.
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