وزارة الحج والعمرة تعلن بدء التسجيل لحجاج الداخل وتكشف عن أسعار الباقات

وزارة الحج والعمرة تعلن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م لضيوف الرحمن من داخل المملكة (مواطنين ومقيمين). أنواع الباقات المتاحة: باقة (1): سعر الباقة: 10,366.10 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة. تشمل: مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج.

باقة (2): سعر الباقة: 8,092.55 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة. تشمل: مخيمات الضيافة في مشعر منى.

باقة (3): سعر الباقة: 13,265.25 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة. تشمل: الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات.

باقة (4): سعر الباقة: 4,099.75 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة. تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.

موقع الحجز الإلكتروني لحجاج الداخل https://localhaj.haj.gov.sa/.

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