شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : المطرية الـ8 تتواصل وتمتد وهناك سيول وحبات برد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، إن من المتوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الثامنة اليوم الأحد غرة شعبان 1445هـ -إن شاء الله- على عموم المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض خاصة شرقها وجنوبها وما بينها وبين المنطقة الشرقية وشرقي الحدود الشمالية وشرق القصيم.

وقال “الحصيني”، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الأمطار تمتد إلى الباحة وعسير وجازان ونجران، كما تمتد -إن شاء الله- إلى دول الخليج العربي الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان.

وأضاف: “الأمطار في مجملها متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، إن شاء الله نسمع سيولًا على أجزاء من المناطق سالفة الذكر”.

وتابع :” إلى أن هناك انخفاض ملموس في الحرارة على معظم المناطق، بدايته على الشمالية ثم باقي المناطق -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم”.