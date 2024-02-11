انت الان تتابع لرصد وتتبع الأجسام الفضائية.. "الفضاء السعودية" و"نورث ستار" تؤسسان علاقة تعاونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 11:38 صباحاً

وقّعت وكالة الفضاء السعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة "نورث ستار" الرائدة عالميًا في مجالات الرصد وتتبع الأجسام الفضائية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون من أجل تقييم واستكشاف الفرص المختلفة التي قد تنشأ في المستقبل، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الوعي بالظرف الفضائي. ومثل الوكالة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومن جانب الشركة رئيسها التنفيذي ستيوارت باين. جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الحطام الفضائي المنعقد في الرياض، بمشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم، وحضور أكثر 260 قائدًا وخبيرًا ومتحدثًا في مجالات الفضاء الواسعة. وسيعمل الجانبان وفقًا للمذكرة؛ على دعم نمو صناعة الفضاء بالمملكة، وتنمية قدرات البحث والتطوير، واستكشاف الفرص في بناء مركز التميز المختص بالوعي بالظرف الفضائي. إضافةً إلى إدارة حركة المرور الفضائية، مع التركيز على البحث والاستكشاف في الاستدامة الفضائية، وبيئة الفضاء، وتقنيات الاستشعار المختلفة مثل: التقنيات البصرية وأجهزة الرادار والراديو الترددي، واستكشاف قدرات تحليلات البيانات المتقدمة. يذكر أن سعي الوكالة المستمر لتعميق شراكاتها مع الجهات العاملة في قطاع الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ يعكس التزام المملكة الثابت بتعزيز التعاون لتحقيق الاستدامة الفضائية والتقدم في مجال الفضاء، بما ينمي اقتصاده، ويحفز ابتكاراته لخدمة المملكة والبشرية جمعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر لرصد وتتبع الأجسام الفضائية.. "الفضاء السعودية" و"نورث ستار" تؤسسان علاقة تعاونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.