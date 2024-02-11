انت الان تتابع فتح باب التسجيل لحجاج الداخل.. الوزارة توفر الدفع الجزئي والأفضلية لمن لم يسبق له الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة، فتح باب التسجيل للحجاج "من داخل المملكة"، من المواطنين والمقيمين الراغبين بأداء شعيرة الحج لموسم 1445هـ، وذلك بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا من اليوم الأحد الأول من شهر شعبان لعام 1445هـ، الموافق 11 فبراير 2024م.

ويمكن التسجيل من خلال الدخول إلى بوابة المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، في موقع وزارة الحج والعمرة في شبكة الإنترنت، أو من خلال استخدام تطبيق "نُسك" المتوفر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لمن تنطبق عليه الشروط، على أن تكون الأفضلية للحجز لمن لم يسبق له الحج، وسيتاح لجميع المسجلين اختيار الباقات مع وسيلة النقل المتاحة والمناسبة لهم.

ونوّهت الوزارة بأن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات المُرخص لها بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.

وتسهيلًا على المسجلين، أتاحت وزارة الحج والعمرة تنويع إمكانية الدفع؛ إما بدفع كامل المبلغ عند التسجيل أو من خلال الدفع الجزئي بالشروط والأحكام الموضحة.