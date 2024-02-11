اخبار السعوديه

تراند اليوم : وزارة الحج والعمرة تعلن بدء التسجيل لحجاج الداخل وتكشف عن أسعار الباقات لموسم حج هذا العام

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء التسجيل لحجاج الداخل وإتاحة الباقات لموسم حج هذا العام 2024/1445 عبر موقع الوزارة أو تطبيق ⁧‫نسك‬⁩ .

وجاءت أسعار باقات حج العام الحالي لحجاج الداخل، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، على النحو التالي : -

-الباقة الرابعة

4,099.75 ريال وتقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي

-الباقة الثالثة

13,265.25 ريال، الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات

-الباقة الثانية

8,092.55 ريال، مخيمات الضيافة في مشعر منى

-الباقة الأولى

10,366.10 ريال، مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا