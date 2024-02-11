تراند اليوم : وزارة الحج والعمرة تعلن بدء التسجيل لحجاج الداخل وتكشف عن أسعار الباقات لموسم حج هذا العام

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء التسجيل لحجاج الداخل وإتاحة الباقات لموسم حج هذا العام 2024/1445 عبر موقع الوزارة أو تطبيق ⁧‫نسك‬⁩ .

وجاءت أسعار باقات حج العام الحالي لحجاج الداخل، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، على النحو التالي : -

-الباقة الرابعة

4,099.75 ريال وتقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي

-الباقة الثالثة

13,265.25 ريال، الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات

-الباقة الثانية

8,092.55 ريال، مخيمات الضيافة في مشعر منى

-الباقة الأولى

10,366.10 ريال، مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج