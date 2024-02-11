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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب الكبتاجون بلغت 1.683.000 حبة، وذلك عبر منفذ الحديثة الحدودي.
ووضحت الهيئة أنه تم العثور على هذه الكمية من الحبوب مخبأة داخل تجويف إطارات إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأكدت الهيئة على حرصها على إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات، والتصدي بكل حزم لمحاولات التهريب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية مثل المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في مكافحة التهريب، حماية للمجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها عبر القنوات التالية:
- الرقم المخصص للبلاغات الأمنية: 1910
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- الرقم الدولي: 00966114208417
وأشارت الهيئة إلى أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلِغ في حال صحة معلومات البلاغ.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: إحباط محاولة تهريب 1.6 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة عُثر عليها مُخبأة بطريقة ماكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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