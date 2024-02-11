ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28176 شهيدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 128 على التوالي إلى 28176 شهيدًا، والجرحى إلى 67784 جريحًا معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 112 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 173 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى أن العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم، خاصة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي.

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