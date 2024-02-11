الراجحي يرأس وفد السعودية في حوار أبوظبي

رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري السابع لدول حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة المنعقد خلال يومي 10 - 11 فبراير الجاري، وذلك بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 16 دولة من الدول الخليجية والآسيوية، وعدد من المنظمات الدولية، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ونوه الوزير الراجحي خلال الاجتماع الوزاري التشاوري بجهود المملكة في تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات؛ بما يسهم في دعم اقتصاديات أسواق العمل، وتطوير المهارات، ومواكبة المتغيرات المستقبلية.

وتم خلال الاجتماع الوزاري التشاوري استعراض مبادرة الاعتماد المهني، وأبرز الدروس المستفادة لتعزيز العمل الإقليمي ما بين الدول الأعضاء بحوار أبو ظبي؛ لمواجهة مختلف التحديات ذات العلاقة بأسواق العمل.

من جانب آخر؛ التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال اجتماع حوار أبوظبي بوزير رعاية المغتربين والعمل في الخارج بجمهورية بنغلاديش السيد شافيقور شودري.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وتبادل التجارب والخبرات النوعية، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها لتعزيز منظومة العمل وفق رؤية ٢٠٣٠.