توفيت رضيعة في ولاية ميزوري الأمريكية، بعدما وضعتها والدتها “عن طريق الخطأ” داخل فرن المنزل. وبحسب تقارير إعلامية محلية، تلقت الشرطة بلاغًا عن طفلة لا تتنفس، وعند الوصول إلى المنزل، وجدوا الطفلة مصابة بحروق واضحة، وتم إعلان وفاتها في موقع الحادث.

وتواجه الأم ماريا توماس اتهامات بتعريض حياة طفلتها للخطر والتسبب في وفاتها.

صرح أحد الشهود أن الأم “أرادت أن تضع الطفلة في سريرها لتحصل على قيلولة، لكنها وضعتها بالخطأ داخل الفرن بدلًا من فراشها”.

وأشارت صديقة للأم إلى أن “ماريا” تعاني من مشاكل عقلية، وأنها “لم تكن تفكر بعقلية شخص بالغ، بل كطفلة”.

وعبّر المدعي العام لمقاطعة جاكسون عن تعاطفه مع هذه المأساة، مؤكدًا ثقته في نظام العدالة الجنائية وأنه “سوف يستجيب بالشكل المناسب لمثل هذه الظروف المروعة”.

كانت هذه تفاصيل خبر مأساة رضيعة أمريكية وضعتها أمها بالخطأ في مكان لا يصدق بدلًا من وضعها في سريرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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