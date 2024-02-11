شكرا لمتابعة خبر عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم الحج القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م لضيوف الرحمن من داخل المملكة.

وأشارت الوزارة، إلى بدء التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

وأوضحت الوزارة 4 باقات لحجاج الداخل، حيث جاءت الباقة الأولى بسعر 10,366.10 ريال (مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج)، والباقة الثانية بسعر 8092.55 ريال (مخيمات الضيافة في مشعر منى)، والباقة الثالثة بسعر 13,265.25 ريال (الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات).

وأفادت أن الباقة الرابعة بسعر 4099.75 ريال (تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي)، وجميع الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة (براً أو جواً).