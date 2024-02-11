شكرا لمتابعة خبر عن محمد التميمي: لا بد من التعاون الدولي في إزالة الحطام الفضائي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية محمد التميمي، أنه لا بد من تضافر الجهود والتعاون الدولي في إزالة الحطام الفضائي وتطوير التقنيات.

وقال التميمي في كلمته بمؤتمر الحطام الفضائي:” أن هذه المشكلة عالمية وتحتاج إلى مشاركة وجهود كبيرة”،

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وكالة الفضاء السعودية، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي “UNOOSA” بصفته شريكَ محتوى؛ إلى تشكيل منصة عالمية تهدف إلى مناقشة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الحطام الفضائي.

ويؤكد المؤتمر الدور الريادي للمملكة في هذا السياق، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين الجهات العالمية .