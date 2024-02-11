شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية توضح عقوبة مخالفات استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الداخلية، عن غرامة 500 ريال عقوبة عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات.

وأوضحت أن ذلك إذا كان مخالفًا للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط المنشورة في موقع وزارة الداخلية (http://moi.gov.sa).

وقالت أن دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، فإنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقا للآتي:

غرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية، فيما يجوز لمن صدر بحقة قرار بالعقوبة التظلم منه امام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.