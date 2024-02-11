تراند اليوم : توضيح من "الضمان الصحي" بشأن نظام التأمين للعمالة المنزلية التي يزيد عددها على 4

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صحيفة الخليج 365: أصدر مجلس الضمان الصحي بيانا، أوضح خلاله أن التأمين الصحي للعمالة المنزلية يشمل جميع العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل الواحد في حال تجاوز عددهم (4).
وذكر المجلس في إنفوجراف نشره اليوم، أن أن الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة تشمل الالتزام بتطبيق نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل في حال تجاوز عددهم 4.
وأشار إلى أن النظام الذي يستهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية، وتحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، وزيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.