تراند اليوم : توضيح من "الضمان الصحي" بشأن نظام التأمين للعمالة المنزلية التي يزيد عددها على 4

صحيفة الخليج 365: أصدر مجلس الضمان الصحي بيانا، أوضح خلاله أن التأمين الصحي للعمالة المنزلية يشمل جميع العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل الواحد في حال تجاوز عددهم (4).

وذكر المجلس في إنفوجراف نشره اليوم، أن أن الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة تشمل الالتزام بتطبيق نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل في حال تجاوز عددهم 4.