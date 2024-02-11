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عدن - ياسمين التهامي - احذر خطير جداً.. أضرار خطيرة وغير متوقعة لـ”زيت الزيتون” تعرض حياتك وحياة اسرتك للخطر .. توقف عنها فوراً

يعتبر زيت الزيتون من أصح الزيوت الطبيعية ويمكننا استخدامه بدلاً من الزيوت الأخرى والسمن كما نعلم جميعًا ، فإن لزيت الزيتون العديد من الفوائد الصحية ، ولكن في المقابل له بعض المخاطر وبعض الآثار الجانبية ، يجب أن تفهمها عند تناول الطعام ، وهذه الأضرار هي الأهم.

أضرار زيت الزيتون

يعمل زيت الزيتون عندما يتلف الجلد بشكل مفرط ويساعد على ظهور حب الشباب ، ولأن زيت الزيتون من الزيوت الثقيلة فإنه يصعب امتصاص الأوساخ والغبار من الجلد مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

خطورة زيت الزيتون

عند تطبيق زيت الزيتون على البشرة الدهنية ، يمكن أن يسبب الطفح الجلدي وتهيج الجلد والاحمرار ، في حين أن زيت الزيتون قد يسبب التهابات الجلد والأكزيما ، لذلك قبل وضع الجلد ، يجب أولاً اختبار حساسية الجلد لزيت الزيتو كما نعلم جميعًا ، يحتوي زيت الزيتون على الكثير من السعرات الحرارية ، فملعقة كبيرة من زيت الزيتون تحتوي على حوالي 125 سعرًا حراريًا ، لذا فإن الاستهلاك المفرط لزيت الزيتون يمكن أن يساعد في زيادة الوزن الاستهلاك المفرط لزيت الزيتون يمكن أن يؤدي إلى حصوات في المرارة ، لأن الكبد ينتج الصفراء ، وعندما يحتفظ الجسم بالدهون الزائدة تتراكم الصفراء في المرارة ، وأهمها زيت الزيتون.