وزير الداخلية يستقبل السفير الجزائري ويبحث عددًا من الموضوعات المشتركة

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزيرُ الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالوزارة، اليوم؛ سفيرَ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة شريف وليد؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحثُ عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالَ نائبُ وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

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