تراند اليوم : بالفيديو.. "خالد الشثري" يعلق على انهيار سوق الأسهم عام 2006 : هيئة السوق المالية اتخذت قرارات الخميس السوق جه على وجهه السبت

صحيفة الخليج 365: علق رجل الأعمال خالد الشثري، على سقوط سوق الأسهم السعودية في عام 2006 .

وقال الشثري خلال لقاء له مع برنامج ثمانية: " الساعة 10 و10 دقائق أدلى متحدث هيئة السوق المالية بتصريحات قائلا:"سوف نضرب بيد من حديد على من قال وقال".

وتساءل الشثري: " وش تضرب بيد من حديد، وش السلطة اللي عندك تضرب بيد من حديد". وتابع: " إذا وجدت الهيئة تهمة على أحد تحيله إلى النيابة ما تضرب بيد من حديد". وأردف: " تيجي تطلع قرارات تخلي السوق يجي على وجهه لا".

ووجه مقدم البرنامج سؤالا ل "الشثري" قائلا: "هل تعتقد أن القرارات كانت بهدف تصحيح السوق؟"، ورد الشثري: "تحطيم السوق.. المسؤول الكبير يقول سوقنا متضخم ".

وأضاف: " أنا أتفق أنه متضخم لكن أنت دورك ليس له علاقة بارتفاع وهبوط السوق ، هذه هيئة تشريعية تنظيمية رقابية ، طلع السوق أو نزل السوق مالها علاقة". وأكمل: " يعني مثلا كان في سهم قبل 9 أشهر ب 32 اليوم ب 140، تيجي هيئة سوق المال تقول ليش وصل 140، وسهم كان ب 100 قبل سنة ونصف اليوم 300 ، تيجي تقول ليش وصل 300".

وسأل المذيع الشثري: "تعزو أن انهيار سوق الأسهم عام 2006 بسبب قرارات هيئة السوق المالية؟". وأجاب رجل الأعمال: "الهيئة اتخذت قرارات يوم الخميس السوق جه على وجهه السبت، أعزو ولا ما أعزو".