ضبط رتب وأنواط عسكرية مخالفة في محلات خياطة

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جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناء على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة التجارة، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.
الحملة الأمنية:
- ضبط 4000 رتبة ونوط عسكري.
- العثور على شعارات عسكرية متنوعة.
- إقفال محل لمخالفته النشاط المرخص له.
- الحملة التفتيشية شملت محتفظات:
- عفيف، والدوادمي، والزلفي، والمجمعة.
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