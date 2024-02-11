شكرا لقرائتكم خبر ضبط رتب وأنواط عسكرية مخالفة في محلات خياطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض 4000 رتبة ونوط عسكري وشعارات عسكرية متنوعة، وتم إقفال محل لمخالفته النشاط المرخص له، وذلك بعد حملة تفتيشية في محافظة عفيف، والدوادمي، والزلفي، والمجمعة.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناء على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة التجارة، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.

الحملة الأمنية: