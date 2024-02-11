تدشين مشروعات جديدة في محافظات منطقة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد أمين العاصمة المقدسة، مساعد الداود، الخدمات البلدية في مركز مدركة ومركز رهاط ومركز القفيف، وذلك ضمن جولاته التفقدية للوقوف على سير الأعمال ومتابعة المشاريع البلدية والخطط التنموية لتطوير المحافظات والمراكز، والالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم. وشاهد عرضا مصورا عن منجزات البلدية فيما يخص المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والخدمات العامة والفرص الاستثمارية المطروحة والمستقبلية، فيما اطلع على سير إنجاز الأعمال والمبادرات المهمة، التي تعزز بيئة العمل الجاذبة والمحفزة للإبداع والإنجاز. من المشروعات: تطوير مدخل حي سويس

حديقة الطيب

حديقة الروضة

استكمال مشروع مبنى البلدية

صيانة وإعادة تأهيل ممشى الورود الملاعب وممشى الروشان

المجسمات الجمالية الرمزية

مجسم المبخرة

مجسم المصمك

مجسم الروشان

مجسم السيف

تطوير عين النبي الأثرية

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