زراعة 300 ألف شجرة في 7 مشاريع سكنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان زراعة 300 ألف شجرة وشجيرة محلية في 7 مشاريع سكنية بمناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية، وذلك ضمن مبادرة الضواحي الخضراء، التي تهدف إلى زيادة نصيب الفرد من الغطاء النباتي، ورفع جاذبية التملك في المشاريع الجديدة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات السكنية. وتستهدف الوزارة من خلال مبادرة الضواحي الخضراء زراعة 1,3 مليون شجرة في 55 مشروعا في مختلف مناطق المملكة، تغطي 55 مليون م2 من مساحات المشاريع السكنية، التي تحتضن 100 ألف وحدة سكنية، وعددا من المدارس والمرافق الأخرى، إضافة إلى تشجير أكثر من 2 مليون م2 من الشوارع والممرات.

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