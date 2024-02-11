رفع 2084 م3 من مخلفات البناء بجازان

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وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد مذكور، أن الفرق الميدانية قامت بإزالة 98 م2 من الكتابات المشوهة للمنظر، وإصلاح 280 م2 من حفر الشوارع ، وصيانة 186 م من الأرصفة المتهالكة ، وإصلاح 125 عمود إنارة، ومعالجة 13 حاوية من حاويات النظافة.
وبين أن البلدية مستمرة في معالجة عناصر التشوه البصري من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة «بلدي»، مؤكدا أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات، ليتم مباشرتها ومعالجتها.
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