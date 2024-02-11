شكرا لقرائتكم خبر رفع 2084 م3 من مخلفات البناء بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة ضمد خلال شهر يناير الماضي 2084 م3 من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد مذكور، أن الفرق الميدانية قامت بإزالة 98 م2 من الكتابات المشوهة للمنظر، وإصلاح 280 م2 من حفر الشوارع ، وصيانة 186 م من الأرصفة المتهالكة ، وإصلاح 125 عمود إنارة، ومعالجة 13 حاوية من حاويات النظافة.

وبين أن البلدية مستمرة في معالجة عناصر التشوه البصري من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة «بلدي»، مؤكدا أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات، ليتم مباشرتها ومعالجتها.