زيادة المسطحات الخضراء لـ3 ملايين م2 في رفحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، مساحات الحدائق والمسطحات الخضراء إلى 2,949,429 مترا مربعا، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد العام، خلال أعمال التشجير، وزيادة المسطحات الخضراء، والصيانة الدورية للحدائق وشبكات الري، وذلك سعيا إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق الاستدامة، والحفاظ كذلك على المنظر الجمالي والبيئي. وبلغت مساحة الحدائق 1,574,139 مترا مربعا. فيما بلغت مساحة المسطحات الخضراء 1,375,290 مترا مربعا. وأكدت سعيها الدائم إلى تهيئة الحدائق والمتنزهات لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء، تحقيقا لمستهدفات برنامج جودة الحياة، وتحسين المشهد البصري في المحافظة.

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