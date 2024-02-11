شكرا لقرائتكم خبر دعم ابتعاث الطلاب في 4 تخصصات بقطاع الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم ابتعاث الطلاب في 4 تخصصات بقطاع الفضاء، أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالتعاون مع وزارة التعليم وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حملة تهدف إلى التعريف بتخصصات الفضاء وعلومه في البرنامج، وتسليط الضوء على مساراته المسهمة في تطوير إمكانات المملكة وتعزيز مكانتها الدولية في قطاع الفضاء.

وحثت الهيئة الطلاب والطالبات على الانضمام للبرنامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بمرحلتي البكالوريوس والماجستير عبر مسار الرواد، الذي يضم أفضل 30 جامعة حول العالم، أو مسار إمداد الذي يضم أفضل 200 جامعة حسب قائمة البرنامج.

فيما يختص مسار البحث والتطوير بدرجة الدكتوراه عبر أفضل 200 جامعة حسب قائمة البرنامج، وذلك لدراسة التخصصات التي يشملها البرنامج، وهي: هندسة طيران الفضاء، وهندسة نظم الفضاء، إلى جانب علوم الفضاء، وعلم الفلك والفيزياء الفلكية.

وتسعى الهيئة خلال هذه الحملة إلى تعزيز دورها في تنظيم قطاع الفضاء، وتنمية القدرات وتعزيز الكفاءات في مجالات الفضاء وعلومه، ليكون رافدا رئيسا في صناعته، وعنصرا أساسيا في تقدم المملكة في المجال، بما ينعكس على الأجيال الواعدة وتحفيز اهتمامها في تخصصات الفضاء وعلومه.

وتدعو الهيئة المهتمين والراغبين بدراسة تخصصات الفضاء واستكشاف علومه وتقنياته إلى التقديم خلال الرابط:https://moe.gov.sa/scholarship-program/index.html

التخصصات المستهدفة