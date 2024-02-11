سويسرية تفوز بمليون دولار في كنز موسم الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت في بوليفارد سيتي، أمس الأول، المنافسات النهائية لمسابقة كنز موسم الرياض، حيث فازت السويسرية ستيفاني ويل بمليون دولار، ما يساوي 3 ملايين و750 ألف ريال، في المسابقة التي تنافس فيها منذ بدايتها آلاف المتسابقين من جميع أنحاء العالم، قبل أن ينتقل 10 منهم إلى المنافسات النهائية، التي حسمت الليلة أمام عدد كبير من الجماهير والزوار، الذين عايشوا تفاصيل ومنافسات اللعبة منذ انطلاقها. وشارك في المنافسات النهائية التي حسمت الليلة كل من المتسابق: خالد حكمي من المملكة، وتوماس كوريكا من فنلندا، وحبيب الباري من البحرين، وفارفيا اليسيو من رومانيا، وكوري سيرينو من الولايات المتحدة.

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