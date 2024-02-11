شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لتعزيز مهارات الأبحاث العلمية بجامعة أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة أم القرى، ممثلة بكلية اللغة العربيَة وآدابها، دورة تدريبية بعنوان «التميز في الرسائل العلمية أسس ونماذج» ضمن مبادرة برنامج «إثراء» وذلك بمقر الجامعة. ويهدف «إثراء» الذي يستمر حتى نهاية العام الجامعي 1445هـ إلى نقل الخبرات العملية، وتطوير المهارات النوعية في مجالات الأبحاث العلمية، وتعزيز التَواصل بين أفراد المجتمع والمهتمين بالبحث العلمي بشكل عام، إضافة إلى تنمية مستوى الوعي بقضايا البحث العلمي.

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة لتعزيز مهارات الأبحاث العلمية بجامعة أم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.