جائزة التميز في مجال استهلاك الطاقة لجامعة الأميرة نورة

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وجاء تكريم الجامعة نظير جهودها في تبني ممارسات مبتكرة ومستدامة للحفاظ على البيئة، وتحسين استهلاك الطاقة في الحرم الجامعي، من خلال مجموعة شاملة من المبادرات والسياسات، والمشاريع، من بينها تركيب أنظمة إضاءة LED عالية الكفاءة، وتحسين نظام التهوية والتبريد، وتثبيت أجهزة استشعار الحركة للأنوار الخارجية، إضافة إلى استخدام مصادر طاقة متجددة، كالطاقة الشمسية.
يذكر أن الجائزة تنقسم إلى 3 فئات، شملت الفئة الأولى الجهات الحكومية التي حققت نسبة 100 % في مستويات الالتزام مع تحقيق وفر في استهلاك الطاقة، والفئة الثانية الجهات التي حققت نسبة 85 % وأكثر في مستويات الالتزام مع تحقيق وفر في استهلاك الطاقة، فيما شملت الفئة الثالثة الجهات التي سجلت نسبة 85 % دون أن تحقق أي وفر في الاستهلاك.
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