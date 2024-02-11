الباحة تحتفي بيوم النمر العربي

وتهدف الفعالية إلى الإسهام في التوعية بأهمية الحفاظ على الحياة البرية، وذلك بمشاركة الأجهزة الحكومية والأمنية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والتوعوية بالمنطقة.
وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 30 جهة قدمت الخدمات المتنوعة من خلال المعارض والأركان المصاحبة التي بينت أهمية المحافظة على الحياة البرية، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني ومحافظ المخواة غلاب أبو خشيم ووكيل أمانة الباحة للشراكات المجتمعية صديق الشيخي وعدد من قيادات القطاعات وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب فعاليات المرسم الحر وفرقة الفنون الشعبية.
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