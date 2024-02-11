بناء على تقارير "الأرصاد".. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعة الملك خالد

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة حضوريًّا غدًا بجميع كلياتها في المقر الرئيسي، وفي المحافظات، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

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