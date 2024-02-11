تراند اليوم : شاهد .. مواطن عمره تجاوز الـ 60 عاما ومازال يتمتع بشبابه ويكشف السر في نوع من الشجر!

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول رجل يزعم أن عمره 61 عاما ومازال في عنفوان شبابه بسبب استخدامه عشبة شجرة الأرطة منذ 30 عاما.

وقال الرجل في الفيديو: تصدقون ولا ما تصدقون، هذا الرجال اللي قدامكم عمره 61 سنة، ومازلت أتمتع بعنفوانية شبابية، لأني منذ 30 سنة أستخدم شجرة الأرطة.

وزعم الشخص أن هذه الشجرة تحفظ الجسم من جميع الأمراض وتحفظ الشباب، وتحفظ النفسية والطاقة الحيوية وتعطي طاقة عالية.

وأوضح أن هذه الشجرة متوفرة لدى العطارين ونصح بشراء كمية بـ 200 ريال، مضيفا أن طريقة استخدامها من خلال وضع 300 جرام على 12 قارورة ماء لمدة 10 دقايق واشرب في اليوم قارورتين او 3 لا أكثر.

فوائد نبات الأرطة

تتعدد فوائد نبات الأرطة في المجال الطبيّ، وفيما يأتي بعضًا منها:

يُستخدم في الطبّ الشعبيّ لعلاج أمراض البطن وآلام الأسنان.

يُعدّ نبات الأرطة مضادًا للأكسدة بسبب احتوائه على مادة البوليفينول.

يُسيطر نبات الأرطة على ارتفاع سكر الدمّ، والارتفاع في أنزيمات الكبد.

يُعدّ نبات الأرطة مضادًّا للفطريّات، والقرحة، والسموم.

تُستخدم براعم وأوراق نبات الأرطة لعمل مراهم تساعد على علاج بعض المشاكل الجلديّة.