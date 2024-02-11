تراند اليوم : بالفيديو.. معلمون كويتيون يعتصمون احتجاجا على قرار تطبيق بصمة الحضور والانصراف

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو اعتصام عدد من المعلمين الكويتيين أمام مبنى "التربية" تعبيرا عن رفضهم لقرار نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف العاملين في المدارس من معلمين وإداريين.

وقال معلم : "اليوم طالع علينا الوزير ويقول مهنة التعليم مو شاقة، أيش لون أنت في شهر حكمت على المعلم، إذا كانت البصمة هي أساس إصلاح التعليم ما في مشكلة، ولكن من الأولى تطبيقها على أساتذة الجامعة والتطبيقي، الوزير دكتور في الجامعة يطبقها على نفسه".حسب المجلس.

وأضاف:" استغربنا من الحسد اللي صاير في وسائل التواصل الاجتماعي، في ناس ما تعرف طبيعة عمل المعلم، 10% إذا كانوا مو ملتزمين مايصير التعميم على ال 90% الباقيين ".