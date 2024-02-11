«فرصة مضيعهاش من ايدك».. سعودية أربعينية ترث 26 مليون دولار.. تبحث عن رجل جاد للزواج بها مقابل شرط وحيد.. لن تصدق ما هو؟!

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عدن - ياسمين التهامي - سيدة سعودية في أربعينيات عمرها ترث مبلغًا يصل إلى 26 مليون دولار، وهي تبحث عن رجل جاد للزواج مقابل شرط وحيد أعلنت هذه السيدة السعودية عبر تغريدة على تويتر عن رغبتها في الزواج من رجل يحبها حقًا ويقبل شروطها، وأكدت أن لديها مئة مليون ريال سعودي هذا الإعلان أثار اهتمام الكثيرين، وتلقت العديد من طلبات الخطبة من أشخاص من مختلف الجنسيات العربية بمجرد معرفتهم بثروتها.

تغريدة الدكتورة نور سيدة الاعمال

ذكرت الدكتورة نور، سيدة أعمال سعودية، أنها ورثت مبلغًا كبيرًا من والدها، والذي يبلغ مئة مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى امتلاكها شركة تديرها بنجاح من خلال تغريدة على تويتر، أعلنت رغبتها في الزواج من رجل صادق وجاد، بهدف تكوين عائلة وإنجاب أطفال تميزت هذه السيدة بأنها لا تمتلك أطفال من قبل، وتتطلع بشدة لتحقيق هذا الحلم يُذكر أن هذا الإعلان ليس الوحيد من نوعه، حيث تجد سيدات سعوديات أخريات يعلنن عن رغبتهن في الزواج بأشخاص يلتزمن بشروط معينة تعد نسبة العنوسة في المملكة عاملًا مؤثرًا في انتشار هذه الظاهرة، حيث تبلغ نسبة العنوسة بين النساء 10٪.

مواصفات فتي احلام السعوديات

مواصفات الزوج تختلف من شخص لآخر ولا يمكن تحديد مواصفات ثابتة تنطبق على الجميع ومع ذلك، هناك بعض المواصفات التي يمكن أن تكون مهمة بالنسبة للعديد من النساء في المملكة العربية السعودية:

الدين والأخلاق: يعتبر الدين والأخلاق من أهم العوامل التي تبحث عنها النساء في زوج محتمل يفضل العديد من السعوديات الزواج من شخص ذو قيم دينية قوية وأخلاق جيدة.

يعتبر الدين والأخلاق من أهم العوامل التي تبحث عنها النساء في زوج محتمل يفضل العديد من السعوديات الزواج من شخص ذو قيم دينية قوية وأخلاق جيدة. الاستقرار المالي: يهم العديد من النساء الاستقرار المالي للزوج المستقبلي، حيث يُعتبر قدرة الزوج على توفير احتياجات الأسرة من أهم الاعتبارات.

يهم العديد من النساء الاستقرار المالي للزوج المستقبلي، حيث يُعتبر قدرة الزوج على توفير احتياجات الأسرة من أهم الاعتبارات. التفاهم والاحترام: تبحث الكثير من النساء عن شريك يتفاهم معها ويحترمها العلاقة الصحية والمتوازنة تعتبر أمرًا حيويًا.

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