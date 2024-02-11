9 توصيات في اللقاء الأول لأكابر عسير

آلية العمل
استعرضت المدير التنفيذي للجمعية نورة آل مفرح آلية العمل وأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي للجمعية واللجان المكونة، وكذلك أهداف وقيم الجمعية ورؤيتها ورسالتها ومساراتها وكذلك تصميم البرامج وفق الأهداف الإستراتيجية والتفصيلية.
مداخلات وتوصيات
تخلل اللقاء عددا من المداخلات ذات العلاقة، وانتهى إلى إقرار 9 توصيات تساعد على انطلاقة الجمعية في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، أبرزها البدء في إعداد برنامج خاص لاستقطاب رجال الأعمال والموسرين، العمل على تأمين مقر للجمعية يكون منطلقا لتنفيذ برامجها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم المقترحات الخاصة بالمبادرات والشراكات النوعية، ودراستها من قبل مجلس الإدارة، والبدء في الخطط التنفيذية وفق الإستراتيجيات الأهداف والتطلعات التي تم العمل عليها، مع أهمية تحديد الأولويات، وتفعيل اللجان العاملة والانطلاق نحو تنفيذ خطة الجمعية لـ2024م، ودراسة كيفية الاستفادة من الإمكانات المتاحة في جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، إضافة إلى إعداد خطة إعلامية للتعريف بالجمعية ودورها الريادي، ودراسة إمكانية إيجاد جمعية حاضنة تكون داعمة للجمعية وبرامجها، والإفادة من الجهات ذات الخبرة في هذا المجال، مع بحث إمكانية إيجاد شراكات فرعية تخصصية، تخدم الجمعية وتساعد على تنفيذ برامجها، وتقدم الاستشارات اللازمة.
من التوصيات
- إعداد برنامج خاص لاستقطاب رجال الأعمال
- تأمين مقر للجمعية يكون منطلقا لتنفيذ برامجها
- مقترحات بالمبادرات والشراكات النوعية
- تحديد الأولويات وتفعيل اللجان العاملة
- دراسة كيفية الاستفادة من الإمكانات المتاحة
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