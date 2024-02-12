"تعليم ظهران الجنوب" ينهي استعداداته للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 9:06 مساءً

أكملت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، استعداداتها للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية "يوم التأسيس"، تحت شعار "يوم بدينا"، في مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات. وأنهت اللجان التنظيمية والتنفيذية استعداداتها لتنفيذ البرامج والأنشطة الفاعلة التي تُسهم في تحقيق أهداف المناسبة، والتي توافق 22 فبراير من كل عام، وتتضمن: التعريف بمناسبة يوم تأسيس الدولة السعودية، وأهميته التاريخية والحضارية والثقافية في ترسيخ القيم الوطنية، والاعتزاز بالدولة السعودية وجذورها التاريخية الراسخة، وعمقها الحضاري والثقافي المتنوع لأكثر من ثلاثة قرون، والتشديد على التلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقياداتهم منذ عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله وحتى عهدنا الحاضر المشرق. وقال مدير التعليم طارق بن علي آل فرحان: إن خطة الاحتفاء بيوم التأسيس، تتضمن عددًا من البرامج والفعاليّات والأنشطة لتفعيلها في المدارس بدايةً من اليوم الأحد 1 / 8 / 1445ولمدة أربعة أيام. وأضاف "آل فرحان": تشتمل الأنشطة والفعاليّات على قصة التأسيس وبطولات أئمة الدولة السعودية الأولى. كما تشتمل الخطة على عددٍ من الزيارات والرحلات الميدانية الطلابية، وورش للرسم والأشغال اليدوية، ومعارض فنية، وأنشطة تروي قصة وطن، وتصوير فوتوغرافي وصور تاريخية، و"راوي التأسيس"، والرسم والتلوين.

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