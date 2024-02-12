انت الان تتابع تعليق الدراسة الحضورية في منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، في المنشآت التدريبية التابعة لها، بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والفرشة للفترتين الصباحية والمسائية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "منصة التدريب الإلكتروني".

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة الحضورية في منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.