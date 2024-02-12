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تراند اليوم : بعد كشفه تفاصيل خاصة بالمعسكر .. شاهد: موفد العربية للدوحة يعلق على منعه من حضور تمارين المنتخب

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صحيفة الخليج 365: علق " نايف الثقيل " موفد قناة العربية إلى الدوحة على تعرضه للمنع من دخول تمارين المنتخب عقب كشفه تفاصيل معسكر المنتخب أثناء مشاركته في كأس آسيا.

وقال نايف لبرنامج " في المرمى" : تلقيت اتصال الساعة 4 فجرا من المنتخب بعد إحدى الحلقات التي عرضت تفاصيل خاصة داخل المعسكر ، وكله كان مفاوضات .

وتابع: الاتصال كله مفاوضات بأن نبدأ صفحة جديدة وأن الأمور طيبة ، وثاني يوم نشرنا تفاصيل جديدة .

وأردف : فاتصلوا وقالوا " هذه أسرع اتفاقية تخلص بدري ". مُضيفا: بعض المسؤولين يعاتبوننا على شيء هو عملنا ، ويقولون ليش تكشف تفاصيل .

واستطرد: أنت ما منعت المدرب أنه يخرج ويتكلم في مؤتمر صحفي ، عايز تمنع الإعلام أنه يتكلم ، فهناك بعض المسؤولين لا يستوعبون العمل الإعلامي وأنه دورنا أن نتكلم ونكشف التفاصيل .

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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