تراند اليوم : وزارة "الحج والعمرة" تعلن عن شروط الحجز والتسجيل للمواطنين والمقيمين في موسم الحج 1445 هـ

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صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة "الحج والعمرة" في بيان إعلامي عن شروط الحجز في التسجيل لموسم الحج 1445هـ/ 2024م للمواطنين والمقيمين داخل المملكة .
وأوضحت الوزارة أن من هذه الشروط :
-أن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول في شهر ذي الحجة
- ألا يقل عن 15 عامًا بالتاريخ الهجري
- الأولوية هي لمن لم يسبق له أداء الحج
- إكمال لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية
- خلو المتقدم من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية
- أن يكون المحرم مواطن أو مقيم ويستثنى المحرم من شرط أسبقية الحج
- في حال رغبة المرأة المواطنة الحج بمحرم فإنه يسمح بالاستثناء للمحرم بالحج مع إحدى محارمه من الدرجة الأولى كل خمس سنوات وفق ما نصت عليه التعليمات
- في حال رغبة المرأة المقيمة الحج بمحرم فإنه يسمح بالاستثناء للمحرم بالحج مع الفئات التابعة له في سجل الإقامة كل 5 سنوات وفق ما نصت عليه التعليمات
- الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 14 مرافق .