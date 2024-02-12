تراند اليوم : وزارة "الحج والعمرة" تعلن عن شروط الحجز والتسجيل للمواطنين والمقيمين في موسم الحج 1445 هـ

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة "الحج والعمرة" في بيان إعلامي عن شروط الحجز في التسجيل لموسم الحج 1445هـ/ 2024م للمواطنين والمقيمين داخل المملكة .

وأوضحت الوزارة أن من هذه الشروط :

-أن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول في شهر ذي الحجة

- ألا يقل عن 15 عامًا بالتاريخ الهجري

- الأولوية هي لمن لم يسبق له أداء الحج

- إكمال لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية

- خلو المتقدم من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية

- أن يكون المحرم مواطن أو مقيم ويستثنى المحرم من شرط أسبقية الحج

- في حال رغبة المرأة المواطنة الحج بمحرم فإنه يسمح بالاستثناء للمحرم بالحج مع إحدى محارمه من الدرجة الأولى كل خمس سنوات وفق ما نصت عليه التعليمات

- في حال رغبة المرأة المقيمة الحج بمحرم فإنه يسمح بالاستثناء للمحرم بالحج مع الفئات التابعة له في سجل الإقامة كل 5 سنوات وفق ما نصت عليه التعليمات

- الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 14 مرافق .