هدف يدعم الباحثين عن عمل بالمجاردة

كما يتولى القائمون على الفرع اطلاع العملاء من أفراد ومنشآت وشركاء على برامج ومبادرات وخدمات الصندوق، بالإضافة إلى مساعدة العملاء على التسجيل في البرامج، وتفعيل حساباتهم ومساعدتهم في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لجميع البرامج.
ويقدم الصندوق من خلال فروعه المتنقلة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل، عبر عدة قنوات، كالبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ومراكز التأهيل والتوظيف، علاوة التعاون المشترك لتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف، ومواقع التدريب الإلكترونية.
ويعقد الفرع المتنقل بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص لقاءات وظيفية، ودورات تدريبية متنوعة في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.
وتستهدف خدمات الفرع المتنقل الباحثين والباحثات عن عمل ومنشآت القطاع الخاص والشركاء من مختلف الجهات.
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