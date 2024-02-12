انت الان تتابع اكتمال مغادرة الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - اكتملت أمس الأحد، مغادرة الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى بلدانهم؛ بعد أن أدوا مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي الشريف، ومواقع تاريخية وسياحية.

وعبّر الضيوف عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة، وتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، رافعين أكف الضراعة إلى المولى- عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على الاستضافة.

كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال مغادرة الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.