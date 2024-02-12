تراند اليوم : بيان من "الاتحاد السعودي" لكرة القدم بشأن التجاوزات تجاه إدارة المنتخـب

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صحيفة الخليج 365: أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أكد خلاله الالتزام بحفظ حقوق منسوبي إدارة المنتخب الوطني.
وجاء نص البيان كالتالي:-
إشارة إلى ما تم تداوله من تقارير إعلامية تجاه إدارة المنتخـب الوطني الأول، والتي تضمنت تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة.
عليه، تؤكد الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم التزامها الكامل بالعمل على حفظ حقوق منسوبي إدارة المنتخب الوطني وستقوم باتخاذ سائر الإجراءات القانونية وإحالة ما جاء في التقارير الإعلامية من مغالطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.