تراند اليوم : بيان من "الاتحاد السعودي" لكرة القدم بشأن التجاوزات تجاه إدارة المنتخـب

صحيفة الخليج 365: أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أكد خلاله الالتزام بحفظ حقوق منسوبي إدارة المنتخب الوطني.

وجاء نص البيان كالتالي:-

إشارة إلى ما تم تداوله من تقارير إعلامية تجاه إدارة المنتخـب الوطني الأول، والتي تضمنت تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة.