تراند اليوم : تفاصيل عرض قصر في لندن للبيع بـ 34 مليون دولار بعد إفلاس مالكه الخليجي

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة " بلومبرغ" ، أنه من المتوقع أن يتم بيع منزل مستقل فاخر في منطقة كنسينغتون الحصرية في لندن بحوالي 34 مليون دولار (27 مليون جنيه إسترليني) كجزء من إجراءات الإفلاس الخاصة برجل الأعمال الإماراتي " خليفة المهيري " نائب رئيس مجلس الإدارة الإماراتي السابق لشركة "NMC Health Plc" .

ويقع العقار على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من هايد بارك، مسجل باسم خليفة بن بطي عمير المهيري – حيث انهارت شركة تشغيل المستشفيات المدرجة في لندن في عام 2020 بعد مزاعم بالاحتيال، ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية.

ويحتوي المنزل على حمام سباحة ومنتجع صحي - ويقع في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة في لندن.

وأوضحت " بلومبرغ" أن صفقة البيع، هي أحدث الأمثلة على بيع المنازل الفاخرة في لندن في إجراءات الإعسار، بعد تشديد أسواق الديون التي تركت بعض المالكين يكافحون من أجل إعادة تمويل الرهن العقاري بعد ارتفاع أسعار الفائدة.