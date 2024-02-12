فتح باب التسجيل للحج لموسم 1445.. إليكم الشروط وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للحج لموسم 1445 هجريًا / 2024 ميلاديًا لضيوف الرحمن من داخل المملكة. ويمكن التسجيل للحج عبر تطبيق نسك أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا.. وتشمل شروط التسجيل ما يلي: أن يكون عمر المتقدم 15 عامًا على الأقل.

الأولوية هي لمن لم يسبق له أداء الحج.

أن يكون المتقدم بصحة جيدة وخاليًا من الأمراض المزمنة أو المعدية.

إكمال لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية. ويمكن للمواطن أو المقيم إضافة محرم أو مرافقين إلى الحجز، مع مراعاة الشروط التالية: يجب أن يكون المحرم مواطنًا أو مقيمًا.

يُستثنى المحرم من شرط أسبقية الحج.

الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 14 مرافق.

في حال رغبة المرأة المواطنة الحج بمحرم فإنه يسمح بالاستثناء للمحرم بالحج مع إحدى محارمه من الدرجة الأولى كل خمس سنوات.

في حال رغبة المرأة المقيمة الحج بمحرم فإنه يسمح بالاستثناء للمحرم بالحج مع الفئات التابعة له في سجل الإقامة كل خمس سنوات. وحددت الوزارة 4 باقات للحج لموسم 1445 هجريًا، وهي: باقة (1): سعر الباقة من 10,366.10 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهي مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج.

سعر الباقة من 10,366.10 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهي مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج. باقة (2): سعر الباقة من 8,092.55 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي مخيمات الضيافة في مشعر منى.

سعر الباقة من 8,092.55 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي مخيمات الضيافة في مشعر منى. باقة (3): سعر الباقة من 13,265.25 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات.

سعر الباقة من 13,265.25 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات. باقة (4): سعر الباقة من 4,099.75 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي. شاهد أيضا وزارة الحج والعمرة تعلن بدء التسجيل لحجاج الداخل وتكشف عن أسعار الباقات

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