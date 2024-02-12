شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 3 أنفاق احترازياً بحاضرة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت أمانة المنطقة الشرقية بإغلاق 3 أنفاق احترازياً بحاضرة الدمام بالتنسيق مع إدارة المرور بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة الأنفاق المعنية وتشمل نفق طريق الرياض تقاطع أبو بكر، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف، ونفق طريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفان.

كان المركز الوطني للأرصاد قد نبه بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وجريان للسيول على بعض محافظات المنطقة الشرقية.

يذكر أن المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.