تراند اليوم : بالفيديو: خالد النويصر يروي قصة إنشاء والده منزلا في حي الفوطة بالرياض عام 1383..وسبب منع صاحب أرض من بناء عمارة أمامه

صحيفة الخليج 365: روى المواطن خالد بن ناصر النويصر، خلال لقاء له مع الإعلامي "عبد الله الهاوي"، قصة بناء والده منزلا في حي الفوطة بالرياض.

إنشاء المنزل وقال أن:" والده أنشأ منزلا في حي الفوطة بالرياض عام 1383هجري"، لافتا إلى أن المنطقة كانت تسمى قديما قشلة الجيش، ولا يزال يوجد فيها القصر الأحمر "الديوان الملكي سابقا"، وبجواره قصر الملك فيصل وأمامه قصر الملك عبد العزيز رحمه الله.

وتابع:" يوجد منزل سارة، شقيقة الملك عبدالعزيز"، وواصل :"من الجهة الثانية يوجد منزل الحمودي وكان عبارة عن قصر أفراح، وكان هذا المنزل منزل مساعد بن عبدالرحمن، أول وزير مالية للمملكة".

البادية واستطرد قائلا:"والدي كان يحب البادية وطباعهم وإخلاصهم، وإذا جاء أي منهم إلى الرياض كان يستضيفهم في منزله، لأنه لم تكن هناك شقق مفروشة أو فنادق".

صداقة وأضاف:" والدي كان صديق الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض، وعندما زار الملك سلمان والدي في أحد الأيام أخبره والدي، أن رجل أعمال قام بإنشاء عمارتين أمام منزله، وبهما عدد سكان كبير، كما ينوي رجل الأعمال بناء عمارة على أرض مستخدمة كمواقف للسيارات، وإذا تم بناء هذه الأرض سيحجب الشمس عن الحي".