تراند اليوم : غذاء من ذهب.. بالفيديو: أخصائي تغذية كويتي يكشف عن نوع شهير من البقوليات يخفض الكوليسترول ويقوي الجهاز المناعي

صحيفة الخليج 365: كشف أخصائي التغذية الكويتي محمد العلي، عن الفوائد الصحية للترمس، وكيفية تناوله.

وقال العلي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": الترمس غذاء من ذهب لاحتوائه على معادن وفيتامينات "فيتامين A وفيتامين C وفيتامين D وفيتامين B1 وفيتامين B2 وفيتامين B3 وبوتاسيوم والمنجنيز والماغنيسيوم والنحاس والفسفور والحديد.

وأضاف: الترمس منخفض المؤشر الجلايسيمي ومفيد لمرضى السكري من النوع الثاني ويخفض من نسبة الكوليسترول الضار لاحتوائه على نسبة ألياف وبروتين عالية.

وتابع: الترمس يعتبر غذاء ممتاز للبكتيريا النافعة وخفض الانتفاخات وحمضيات المعدة ويقلل من آلام القولون ويقوي الجهاز المناعي، موضحا أنه يمكن تناوله بإضافة الكمون أوالكركم والليمون.