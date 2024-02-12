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تراند اليوم : غذاء من ذهب.. بالفيديو: أخصائي تغذية كويتي يكشف عن نوع شهير من البقوليات يخفض الكوليسترول ويقوي الجهاز المناعي

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صحيفة الخليج 365: كشف أخصائي التغذية الكويتي محمد العلي، عن الفوائد الصحية للترمس، وكيفية تناوله.

وقال العلي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": الترمس غذاء من ذهب لاحتوائه على معادن وفيتامينات "فيتامين A وفيتامين C وفيتامين D وفيتامين B1 وفيتامين B2 وفيتامين B3 وبوتاسيوم والمنجنيز والماغنيسيوم والنحاس والفسفور والحديد.

وأضاف: الترمس منخفض المؤشر الجلايسيمي ومفيد لمرضى السكري من النوع الثاني ويخفض من نسبة الكوليسترول الضار لاحتوائه على نسبة ألياف وبروتين عالية.

وتابع: الترمس يعتبر غذاء ممتاز للبكتيريا النافعة وخفض الانتفاخات وحمضيات المعدة ويقلل من آلام القولون ويقوي الجهاز المناعي، موضحا أنه يمكن تناوله بإضافة الكمون أوالكركم والليمون.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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