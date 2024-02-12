الباحة تحتفي بيوم النمر العربي

شاركت منطقة الباحة جميع مناطق المملكة والعالم في مبادرة الكات ووك 2024، حيث نفذت إمارة المنطقة مبادرة الكات ووك بقرية ذي عين الأثرية بالتزامن مع إطلاقها على المستوى المحلي والدولي مع مناسبة اليوم العالمي للنمر العربي والذي يوافق 10 فبراير من كل عام حيث تهدف المبادرة إلى رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية المهددة بخطر الانقراض بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من جميع شرائح المجتمع.

‬وتهدف الفعالية إلى الإسهام في التوعية بأهمية الحفاظ على الحياة البرية، وذلك بمشاركة الأجهزة الحكومية والأمنية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والتوعوية بالمنطقة.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 30 جهة قدمت الخدمات المتنوعة من خلال المعارض والأركان المصاحبة التي بينت أهمية المحافظة على الحياة البرية، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني ومحافظ المخواة غلاب أبو خشيم ووكيل أمانة الباحة للشراكات المجتمعية صديق الشيخي وعدد من قيادات القطاعات وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب فعاليات المرسم الحر وفرقة الفنون الشعبية.